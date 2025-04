Dem SC Freital glückte es am 23. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, die BSG Wismut Gera mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 275 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 275 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team aus Gera mit 3:1 (2:0) souverän.

Felix Hennig (SC Freital) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die BSG Wismut Gera steckte einmal Gelb ein (15.). Die Freitaler legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Rick Edward Wuchrer der Torschütze.

SC Freital führt mit 2:0 – 28. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Es sah nicht gut aus für Gera. Aber dann musste der SC Freital auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Califo Balde nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Freitaler durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Philip Weidauer kam rein für Felix Hennig und Finn Heidler für Robin Fluß. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Bereits fünf Minuten darauf konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Die Freitaler sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – BSG Wismut Gera

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Wermann, Frenzel (78. Seidel), Fluß (66. Heidler), Adler, Hennig (66. Weidauer), Schulze (66. Herold), Tänzer, Michael, Wuchrer

BSG Wismut Gera: Soldera – Schubert (86. Futi), Diagne (46. Linnemann), Güttich, Bondarenko, Seidel, Balde (86. Paulick), Frackowiak, Böttcher (46. Kiessling), Imani, Schädel

Tore: 1:0 Felix Hennig (7.), 2:0 Rick Edward Wuchrer (28.), 2:1 Califo Balde (65.), 3:1 Philip Weidauer (70.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 275