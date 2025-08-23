Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 1:3 (1:1).

Sandersdorf/MTU. Die Begegnung zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Krieschow auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

In Minute 14 schoss Kai Wonneberger das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Steve Zizka den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Union Sandersdorf gegen VfB 1921 Krieschow – Minute 39

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Sandersdorfer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Jauck, Sauer (59. Stashenko), Hamella, Brunner (59. Farkas), Exner, Sponholz (59. Choschnau), Walter (82. Koto'o Djouokou), Schnabel, Wonneberger (82. Silla)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (81. Seibt), Zurawsky, Zizka, Stephan (67. Pahlow), Grimm, Pereira Rodrigues, Gerstmann (46. Antosiak), Knechtel, Raak (89. Tesche), Dreßler

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68