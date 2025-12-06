Der VfB 1921 Krieschow erzielte am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jannis Fuchs das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Kolkwitz legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler (73. Stephan), Seibt (61. Michalski), Pahlow (84. Zizka), Grimm, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Fuchs, Bittroff, Gerstmann, Pereira Rodrigues

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Stark, Schulze (70. Ilchenko), Schleicher, Masuth (85. Kovalov), Schaarschmidt, Witte (70. Pfeiffer), Knoblich (80. Konieczny), Scheffler, Mahrhold (70. Matiiv)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186