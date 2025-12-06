Dem VfB 1921 Krieschow gelang es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 186 Zuschauer waren live dabei.

Kolkwitz/MTU. Die 186 Besucher auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kolkwitz besiegten das Team aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

Minute 14: VfB 1921 Krieschow führt mit zwei Toren

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Kolkwitz entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler (73. Stephan), Gerstmann, Dreßler (46. Knechtel), Raak (73. Zurawsky), Fuchs, Bittroff, Grimm, Pahlow (84. Zizka), Seibt (61. Michalski), Pereira Rodrigues

1. FC Lok Stendal: Poser – Schulze (70. Ilchenko), Knoblich (80. Konieczny), Mahrhold (70. Matiiv), Schaarschmidt, Stark, Scheffler, Kaschlaw, Witte (70. Pfeiffer), Masuth (85. Kovalov), Schleicher

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186