Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Stendal mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (81.). In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler (46. Knechtel), Bittroff, Fuchs, Grimm, Gerstmann, Pereira Rodrigues, Seibt (61. Michalski), Hebler (73. Stephan), Pahlow (84. Zizka), Raak (73. Zurawsky)

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte (70. Pfeiffer), Schleicher, Masuth (85. Kovalov), Kaschlaw, Knoblich (80. Konieczny), Mahrhold (70. Matiiv), Schaarschmidt, Scheffler, Stark, Schulze (70. Ilchenko)

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186