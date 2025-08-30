Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 2:1 (1:1)-Triumph über den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Vogt den Ball ins Netz (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

27. Minute VfB 1921 Krieschow und 1. SC 1911 Heiligenstadt im Gleichstand – 1:1

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Tobias Gerstmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Krieschow sicherte (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (59. Felgenträger), Knechtel, Raak, Dreßler, Zizka (68. Pahlow), Zurawsky, Pereira Rodrigues, Stephan (46. Hebler), Grimm (46. Bittroff), Gerstmann (86. Antosiak)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Bako, Jeschke (62. Pietsch), Köhler, Möhlhenrich, Göbel (87. Rohner), Abdoul Aziz, Wolanski, Vogt (51. Michalek), Fiedler (62. Wilhelm)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291