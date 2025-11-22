Ergebnis 13. Spieltag VfB 1921 Krieschow sichert sich knappen Sieg gegen FC Grimma mit 1:0
Am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Grimma.
Kolkwitz/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB 1921 Krieschow und FC Grimma. 192 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz.
Nach nur zwölf Minuten brachte Miguel Pereira Rodrigues den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Kolkwitz
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 13
Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Grimma
VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (67. Fuchs), Pahlow (46. Tesche), Grimm, Gerstmann, Zurawsky (67. Zizka), Dreßler, Pereira Rodrigues (86. Stephan), Bittroff, Seibt (90. Knechtel), Hebler
FC Grimma: Lumpitzsch – Pistol (86. Kaba), Hübner, Bartsch, Werner, Rieger, Ziffert, Kind, Vogel, Spreitzer, Janz (90. Förster)
Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (12.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Jacob Slotta; Zuschauer: 192