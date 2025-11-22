Am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem VfB 1921 Krieschow ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Grimma.

VfB 1921 Krieschow sichert sich knappen Sieg gegen FC Grimma mit 1:0

Kolkwitz/MTU. 1:0 (1:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB 1921 Krieschow und FC Grimma. 192 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz.

Nach nur zwölf Minuten brachte Miguel Pereira Rodrigues den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Grimma

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski (67. Fuchs), Pahlow (46. Tesche), Grimm, Gerstmann, Zurawsky (67. Zizka), Dreßler, Pereira Rodrigues (86. Stephan), Bittroff, Seibt (90. Knechtel), Hebler

FC Grimma: Lumpitzsch – Pistol (86. Kaba), Hübner, Bartsch, Werner, Rieger, Ziffert, Kind, Vogel, Spreitzer, Janz (90. Förster)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (12.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Tom Rösler, Jacob Slotta; Zuschauer: 192