Der VfB 1921 Krieschow errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 186 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Kolkwitz gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Stendal.

Jannis Fuchs (VfB 1921 Krieschow) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Andy Hebler den Ball ins Netz (14.).

VfB 1921 Krieschow führt mit 2:0 – 14. Minute

Es sah nicht gut aus für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (81.). Damit war der Erfolg der Kolkwitz entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Hebler (73. Stephan), Bittroff, Gerstmann, Pereira Rodrigues, Seibt (61. Michalski), Pahlow (84. Zizka), Dreßler (46. Knechtel), Fuchs, Raak (73. Zurawsky)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Witte (70. Pfeiffer), Stark, Masuth (85. Kovalov), Scheffler, Kaschlaw, Knoblich (80. Konieczny), Mahrhold (70. Matiiv), Schulze (70. Ilchenko), Schaarschmidt

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186