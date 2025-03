Dem VfB 1921 Krieschow gelang es am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfL Halle 96 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 285 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 285 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Martin Zurawsky (VfB 1921 Krieschow) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Leo Felgenträger den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

VfB 1921 Krieschow mit 2:0 vorne – Minute 72

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Colin Raak ersetzte Paul Pahlow und Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger. Auf der Gastseite sprangen Konrad Heinrich Korngiebel für Nils Morten Bolz und Anxhelo Kurti für Albert Arzumanian ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Jan Filipp Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Gerstmann, Knechtel, Fuchs, Grimm, Hebler, Pereira Rodrigues (86. Schulz), Felgenträger (80. Michalski), Seibt, Pahlow (73. Raak), Zurawsky (86. Jeschke)

VfL Halle 96: Schmid – Bolz (81. Korngiebel), Bokunyungu, Jagatic (61. Shubitidze), Bölke, Cabral, Arzumanian (81. Kurti), Oikonomidis (46. Pessel), Soares Das Neves, Lubsch, Racine

Tore: 1:0 Martin Zurawsky (62.), 2:0 Leo Felgenträger (72.), 3:0 Jan Filipp Schulz (89.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Cedric de Parade, Robert Thieme; Zuschauer: 285