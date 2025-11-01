Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimbonus half dem VfB 1921 Krieschow am Samstag nicht, als er sich vor 240 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den VfB Auerbach 1 verabschieden musste.

VfB 1921 Krieschow unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen VfB Auerbach 1

Kolkwitz/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 0:2 (0:1) gegen Auerbach eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 11 schoss Tim Kaiser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

VfB 1921 Krieschow sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 88

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite verließen Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Bauer (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (79. Tesche), Zurawsky, Bittroff, Zizka (64. Antosiak), Knechtel (87. Grimm), Gerstmann, Pereira Rodrigues (79. Stephan), Michalski, Dreßler, Hebler

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Graf (69. Spranger), Schmidt, Kaiser (88. Schneider), Weigel (56. Bauer), Hache, Kadric, Roscher (69. Cermus), Guzlajevs, Birkner

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240