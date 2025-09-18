Für den VfB 1921 Krieschow endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 1:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Vor 310 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 1:2 (0:1) gegen Plauen eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach nur 17 Minuten schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 60: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Bereits drei Minuten später konnte Luca Grimm (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Krieschow erzielen (63.). Die Kolkwitz sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Raak, Pereira Rodrigues, Knechtel, Dreßler (46. Grimm), Felgenträger (66. Michalski), Bittroff, Gerstmann (66. Antosiak), Zizka (85. Zurawsky), Pahlow

VFC Plauen: Pischon – Schubert, De Moura Beal, Tanriver, Hussain (58. Kämpfer), Limmer, Eichie (58. Winter), Sponer, Profis (67. Plank), Haake, Martynets (86. Greenham)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310