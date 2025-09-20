Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 308 Zuschauer waren live dabei.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher besiegten die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Roscher (VfB Auerbach 1) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

VfB Auerbach 1 mit 2:0 vorne – Minute 40

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt (86. Weigel), Spranger (55. Graf), Kadric, Bauer, Kaiser (55. Cermus), Guzlajevs, Hache, Birkner, Schmidt, Roscher

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Scharfe, Sobe (46. Reh), Hecker (63. Scholze), Bürger, Scheunert (63. Baudisch), Weiß, Rettig (78. Dolla), Born, Stopp

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308