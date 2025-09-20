Dem VfB Auerbach 1 gelang es am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den Bischofswerdaer FV 1 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 308 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bischofswerda durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Max Roscher für Auerbach traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

40. Minute: VfB Auerbach 1 führt mit zwei Toren

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (40.). Damit war der Erfolg der Auerbacher entschieden. Die Auerbacher haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner, Schardt (86. Weigel), Spranger (55. Graf), Guzlajevs, Kaiser (55. Cermus), Kadric, Roscher, Hache, Schmidt, Bauer

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig (78. Dolla), Bürger, Hecker (63. Scholze), Sobe (46. Reh), Scharfe, Scheunert (63. Baudisch), Stopp, Born, Weiß

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308