Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Bischofswerda durch.

Gleich nach Spielstart schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

40. Minute: VfB Auerbach 1 mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor dem Pfiff konnte Felix Hache (Auerbach) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (40.). Mit 2:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Der VfB Auerbach 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Spranger (55. Graf), Hache, Guzlajevs, Bauer, Kadric, Kaiser (55. Cermus), Roscher, Schardt (86. Weigel), Birkner

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scharfe, Stopp, Rettig (78. Dolla), Bürger, Born, Scheunert (63. Baudisch), Hecker (63. Scholze), Weiß, Sobe (46. Reh), Hofmann

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308