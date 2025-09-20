Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der VfB Auerbach 1 vor 308 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 308 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Max Roscher das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Minute 40: VfB Auerbach 1 baut Führung auf 2:0 aus

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Felix Hache den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (40.). Damit war der Sieg der Auerbacher gesichert. Die Auerbacher haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Bauer, Schmidt, Kadric, Roscher, Guzlajevs, Hache, Schardt (86. Weigel), Spranger (55. Graf), Birkner, Kaiser (55. Cermus)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Scheunert (63. Baudisch), Weiß, Hecker (63. Scholze), Bürger, Born, Scharfe, Stopp, Sobe (46. Reh), Rettig (78. Dolla)

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308