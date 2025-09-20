Der VfB Auerbach 1 erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 308 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 308 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen die Gäste aus Bischofswerda mit 2:0 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Max Roscher für Auerbach traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

VfB Auerbach 1 führt in Minute 40 mit 2:0

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Felix Hache, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (40.). Die Auerbacher haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – Bischofswerdaer FV 1

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Hache, Birkner, Roscher, Guzlajevs, Bauer, Schmidt, Kaiser (55. Cermus), Schardt (86. Weigel), Spranger (55. Graf)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig (78. Dolla), Weiß, Hecker (63. Scholze), Bürger, Scheunert (63. Baudisch), Scharfe, Born, Stopp, Sobe (46. Reh), Hofmann

Tore: 1:0 Max Roscher (6.), 2:0 Felix Hache (40.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Jennifer Steingräber, John Bartsch; Zuschauer: 308