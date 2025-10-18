Der VfB Auerbach 1 erzielte am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 305 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher waren den Gästen aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Cedric Graf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (51.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 in Minute 61 2:0 in Führung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Vojtech Cermus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (76.). Damit war der Sieg der Auerbacher entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Kaiser (66. Voigt), Roscher (66. Cermus), Hache (76. Weigel), Birkner, Graf (76. Spranger), Schmidt, Bauer, Kadric, Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (76. Radomski), Hess, Engelhardt (68. Lisowski), Taiwo, Schmidt, Farwig, Pandyal (56. St. Louis), Raeck (68. Pillich), Hunter (76. Müller), Singbeil

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305