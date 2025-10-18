Dem VfB Auerbach 1 glückte es am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 305 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Auerbach/vogtl./MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 305 Besuchern der Arena zur Vogtlandweide geboten. Die Auerbacher setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Auerbacher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Pascal Holger Schardt der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 61

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Vojtech Cermus wurde für Max Roscher eingesetzt und Yannic Voigt für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Ben Engelhardt für Jannis Lisowski und Steven Raeck für Lucas Pillich den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Vojtech Cermus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Hache (76. Weigel), Kaiser (66. Voigt), Birkner, Schmidt, Kadric, Graf (76. Spranger), Guzlajevs (90. Lippmann), Schardt, Roscher (66. Cermus), Bauer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Farwig, Hunter (76. Müller), Singbeil, Engelhardt (68. Lisowski), Dörnte (76. Radomski), Pandyal (56. St. Louis), Taiwo, Hess, Raeck (68. Pillich)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305