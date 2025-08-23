Der VfB Empor Glauchau errang am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 4:3 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Andre Luge (VfB Empor Glauchau) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Aber die Rudolstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor via Strafstoß durch Maximilian Schlegel erzielt.

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Nur eine Minute später konnte Starke (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Der VfB Empor Glauchau hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Anger, Hertel (16. Werrmann), Bochmann (85. Albustin), Sieber, Mack (69. Ullmann), Börner, Luge (69. Rühling), Barth, Riesen, Knoll (85. Schädel)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Riemer, Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Ensenbach (69. Floßmann), Heß, Starke, Smyla, Stelzer, Rühling, Frackowiak, Rupprecht (69. Barthel)

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159