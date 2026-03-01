Der VfB Empor Glauchau hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den SC Freital mit 1:4 (1:3).

Glauchau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Nick Elsner. Der Trainer von Glauchau musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:3)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freitaler konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (8.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte einmal Gelb. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Philipp Sovago ersetzte Marius Bernhardt und Dario Tomoski kam rein für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sandro Schulze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert. Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Rühling (63. Tomoski), Knoll, Hertel, Werrmann (63. Gaida), Bernhardt (46. Sovago), Hähnel, Ullmann, Barth (74. Albustin), Riesen, Sieber

SC Freital: Kamenz – Heidler, Adler, Schiemann (63. Herold), Tänzer (82. Häfner), Fluß (63. Schulze), Von Brezinski, Horschig (84. Böcker), Frenzel, Michael (63. Menz), Wermann

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202