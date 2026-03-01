Der VfB Empor Glauchau hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den SC Freital mit 1:4 (1:3).

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer deutlichen 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Luis Werrmann (8.) erzielt wurde.

VfB Empor Glauchau und SC Freital – 1:1 in Minute 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte einmal Gelb. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Philipp Sovago ersetzte Marius Bernhardt und Dario Tomoski kam rein für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Sandro Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (79.). Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Riesen, Hertel, Werrmann (63. Gaida), Ullmann, Bernhardt (46. Sovago), Barth (74. Albustin), Hähnel, Rühling (63. Tomoski), Knoll, Sieber

SC Freital: Kamenz – Tänzer (82. Häfner), Von Brezinski, Fluß (63. Schulze), Michael (63. Menz), Schiemann (63. Herold), Heidler, Adler, Wermann, Horschig (84. Böcker), Frenzel

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202