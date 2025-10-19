Mit einer Niederlage für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Glauchau/MTU. Der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Hinze am Ende der ersten Halbzeit, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der VfB Empor Glauchau kassierte jetzt einmal Gelb (46.). Die Brandenburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 65

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Brandenburger Team den Sieg zu bescheren (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mack, Knoll (68. Thiam), Werrmann, Ullmann, Albustin, Hähnel, Anger (68. Bernhardt), Sieber (33. Mende), Barth, Bochmann

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hauck, Krüsemann (72. Seeger), Göth (43. Wurster), Hellwig, Mustapha, Sommer, Ekalle (86. Kruska), Steinborn (72. Plumpe), Samson, Fron

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127