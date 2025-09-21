Die VfB Germania Halberstadt errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Marcel Kohn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt gegen 1. FC Lok Stendal – 46. Minute

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Klaschka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (73.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. Die Halberstädter haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega (90. Platz), Boateng (90. Conrad), Heinrich, Rust, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Hackethal, Ertmer, Kohn, Huber (46. Kühnhardt), Klaschka (82. Zeidler)

1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl, Salge (78. Dzhurylo), Schleicher, Witte, Stark, Ilchenko (82. Matiiv), Knoblich (78. Grigo), Buschke, Schaarschmidt, Kaschlaw

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396