Die VfB Germania Halberstadt erzielte am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Marcel Kohn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

1:1 für VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – 46. Minute

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

28 Minuten nach der Pause konnte Klaschka (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 3:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Die Halberstädter haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Grzega (90. Platz), Hackethal, Ertmer, Huber (46. Kühnhardt), Kohn, Klaschka (82. Zeidler), Heinrich, Boateng (90. Conrad), Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Rust

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Salge (78. Dzhurylo), Ilchenko (82. Matiiv), Kaschlaw, Kohl, Stark, Schleicher, Witte, Buschke, Knoblich (78. Grigo)

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396