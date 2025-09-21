Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich die VfB Germania Halberstadt vor 396 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Marcel Kohn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Halberstädter konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Niclas Buschke der Torschütze.

1:1 für VfB Germania Halberstadt und 1. FC Lok Stendal – Minute 45+1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (73.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (90. Conrad), Hackethal, Klaschka (82. Zeidler), Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Kohn, Huber (46. Kühnhardt), Rust, Heinrich, Ertmer, Grzega (90. Platz)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Ilchenko (82. Matiiv), Salge (78. Dzhurylo), Witte, Knoblich (78. Grigo), Kohl, Schleicher, Stark, Buschke, Kaschlaw

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396