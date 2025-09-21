Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich die VfB Germania Halberstadt vor 396 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Die 396 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen das Team aus Stendal mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Marcel Kohn für Halberstadt traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Stendaler doch noch revanchieren: In der ersten Minute wurde das Gegentor durch Niclas Buschke erzielt.

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

28 Minuten nach der Pause konnte Klaschka (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 3:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Ertmer, Hackethal, Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Heinrich, Huber (46. Kühnhardt), Kohn, Grzega (90. Platz), Klaschka (82. Zeidler), Rust, Boateng (90. Conrad)

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Schleicher, Knoblich (78. Grigo), Ilchenko (82. Matiiv), Witte, Schaarschmidt, Kaschlaw, Salge (78. Dzhurylo), Kohl, Stark

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396