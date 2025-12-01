Der VfB Germania Halberstadt gelang es am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 255 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Pascal Hackethal mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (59.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt mit 2:0 vorne – Minute 86

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Grzega, Zeidler, Stobbe, Huber, Rust, Kühnhardt (46. Klaschka), Hackethal, Kuffner Sandri (81. Boateng), Ertmer (90. Hujdurovic)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Hentsch, Schröder, Kloß (76. Hanisch), Gerhardi (83. Böhme), Orosz (76. Noack), Käppler, Rohlik (83. Cellarius), Noack, Rohlik (90. Jurk)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255