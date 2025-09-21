Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich die VfB Germania Halberstadt vor 396 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Schon kurz nach Spielstart schoss Marcel Kohn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Halberstädter konterten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor des Spiels. Diesmal war Niclas Buschke der Torschütze.

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Klaschka (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 3:1 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Ertmer, Hackethal, Grzega (90. Platz), Kohn, Klaschka (82. Zeidler), Rust, Boateng (90. Conrad), Huber (46. Kühnhardt), Heinrich

1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl, Buschke, Ilchenko (82. Matiiv), Knoblich (78. Grigo), Schleicher, Schaarschmidt, Kaschlaw, Witte, Salge (78. Dzhurylo), Stark

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396