Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war die VfB Germania Halberstadt gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 2:4 (2:0) vom Platz gefegt.

Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt und der SC Freital haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:4 (2:0). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Halberstädter Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SC Freital verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Joel-Pascal Klaschka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Halberstädter legten in der 35. Spielminute nach. Wieder war Klaschka der Torschütze.

Doppelpack von Joel-Pascal Klaschka bringt VfB Germania Halberstadt 2:0 in Führung – Minute 35

Freital war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 27 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Christopher Beck nach und netzte zwei weitere Male ein (71, 85). Spielstand 3:2 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Wuchrer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden. Die VfB Germania Halberstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – SC Freital

VfB Germania Halberstadt: – Baudis, Klaschka, Hackethal (69. Ajibola), Vukancic, Poser, Arnold, Rust, Ertmer, Kleeschätzky (46. Oikonomidis), Hujdurovic

SC Freital: Kamenz – Michael (61. Wuchrer), Von Brezinski, Gogia (89. Adler), Schmidt, Wessely (74. Hennig), Wermann, Häfner, Herold, Genausch (61. Heidler), Fluß (89. Schulze)

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (6.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (35.), 2:1 Rick Edward Wuchrer (65.), 2:2 William Wessely (71.), 2:3 Felix Hennig (85.), 2:4 Rick Edward Wuchrer (90.+2); Schiedsrichter: Philipp Gentsch (Berlin); Assistenten: Konstantin Schroeter, Yehor Antoniuk; Zuschauer: 304