Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der VFC Plauen von Coach Sedat Gören aus dem Spiel mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt vom Platz.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste durch.

Matheus De Moura Beal traf für den VFC Plauen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Plauener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Tyron Profis erzielt.

2:0 Vorsprung für VFC Plauen – Minute 31

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Plauener gesichert. Der VFC Plauen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Profis (70. Habermann Passionoto), Hussain (80. Greenham), Schubert, Tanriver, Winter (56. Plank), Sponer, De Moura Beal, Eren (80. Wagner), Limmer, Eichie (56. Martynets)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz (70. Rohner), Vogt (46. Fiedler), Berger (46. Wilhelm), Gorges (65. Lerch), Wolanski, Jeschke (46. Göbel), Pietsch, Möhlhenrich, Schnellhardt, Bako

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667