Der VFC Plauen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. Plauen – Stendal: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

VFC Plauen und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 52

Spielstand 1:1. Das Plauener Team konnte weiter vorlegen und errang die Führung. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Tyron Profis, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (82.).

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Profis (87. Plank), Schubert, Winter (87. Wagner), Martynets (89. Burdusudis), De Moura Beal, Hussain (87. Träger), Habermann Passionoto, Haake (89. Limmer), Michalek, Sponer

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (74. Grigo), Witte, Masuth, Kaschlaw, Schulze, Schaarschmidt, Buschke, Ilchenko, Scheffler, Stark

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475