Der VFC Plauen sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1.

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 393 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Michalek, Tanriver, De Moura Beal, Habermann Passionoto, Winter (55. Plank), Profis (85. Kämpfer), Schubert (85. Träger), Martynets, Hussain (55. Limmer), Haake

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Baudisch, Reh, Rettig (75. Krautschick), Goebel, Fromm, Born, Bürger (83. Scholze), Dolla (70. Hecker), Stopp (70. Sobe), Hofmann

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393