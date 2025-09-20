Der VFC Plauen unter Leitung von Coach Sedat Gören feierte ein deutliches Ergebnis über den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Plauen/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Vogtlandstadion Hauptstadion eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Plauener gewannen deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Kontrahenten.

Nach nur 13 Minuten schoss Matheus De Moura Beal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tyron Profis den Ball ins Netz.

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 31. Minute

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte zweimal Gelb. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Plauener entschieden. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Schubert, Winter (56. Plank), Hussain (80. Greenham), Tanriver, Eren (80. Wagner), Profis (70. Habermann Passionoto), Sponer, Eichie (56. Martynets), De Moura Beal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Bako, Pietsch, Jeschke (46. Göbel), Abdoul Aziz (70. Rohner), Berger (46. Wilhelm), Gorges (65. Lerch), Vogt (46. Fiedler), Möhlhenrich, Schnellhardt

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667