Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem VFC Plauen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Bischofswerdaer FV 1.

VFC Plauen sichert sich knappen Sieg gegen Bischofswerdaer FV 1 mit 1:0

Plauen/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VFC Plauen und Bischofswerdaer FV 1. 393 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Habermann Passionoto, Hussain (55. Limmer), Winter (55. Plank), Michalek, Martynets, Schubert (85. Träger), Tanriver, Profis (85. Kämpfer), De Moura Beal, Haake

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig (75. Krautschick), Dolla (70. Hecker), Goebel, Born, Reh, Baudisch, Hofmann, Stopp (70. Sobe), Fromm, Bürger (83. Scholze)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393