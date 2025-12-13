Der VFC Plauen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

Es stand Unentschieden. Der VFC Plauen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Habermann Passionoto traf in Spielminute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Winter (87. Wagner), Hussain (87. Träger), Michalek, De Moura Beal, Martynets (89. Burdusudis), Sponer, Haake (89. Limmer), Schubert, Profis (87. Plank), Habermann Passionoto

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Ilchenko, Witte, Knoblich (74. Grigo), Buschke, Kaschlaw, Scheffler, Stark, Masuth, Schulze

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475