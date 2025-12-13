Dem VFC Plauen glückte es am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 475 Zuschauer waren live dabei.

Plauen/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

Minute 52 VFC Plauen auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (82.). Damit war der Erfolg der Plauener gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Martynets (89. Burdusudis), Hussain (87. Träger), Sponer, Habermann Passionoto, Winter (87. Wagner), De Moura Beal, Michalek, Schubert, Haake (89. Limmer), Profis (87. Plank)

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte, Stark, Schulze, Masuth, Buschke, Knoblich (74. Grigo), Ilchenko, Kaschlaw, Scheffler, Schaarschmidt

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475