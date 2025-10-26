Der VfL Halle 96 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Joel Marks (86.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 in Minute 86 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Cabral, Oikonomidis, Kurti (64. Borval), Emmerich (72. Hentsch), Bölke (88. Rümpler), Pessel, Jagupov, Lubsch, Marks

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Eichie (70. Kämpfer), Haake, Hussain (64. Plank), Habermann Passionoto, Sponer, Martynets, Profis, Schubert (83. Eren), Limmer

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97