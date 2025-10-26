Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfL Halle 96 vor 97 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 97 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Marks den Ball ins Netz (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Marks, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (90.+2). Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Pessel, Oikonomidis, Marks, Bölke (88. Rümpler), Jagupov, Cabral, Kurti (64. Borval), Lubsch, Emmerich (72. Hentsch)

VFC Plauen: Pischon – Profis, Sponer, Eichie (70. Kämpfer), Schubert (83. Eren), Martynets, Haake, Habermann Passionoto, Hussain (64. Plank), Limmer, De Moura Beal

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97