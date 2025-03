Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 86 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Krieschow mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Dieter Hausdörfer am Ende der ersten Halbzeit, als Ludwig Bölke für Halle traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 74 wurde ein weiteres Tor durch Jegor Jagupov erzielt.

Minute 74: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Minute 83: Halle traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Jagupov ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Krieschow erzielen (89.).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB 1921 Krieschow

VfL Halle 96: Stark – Bokunyungu (69. Pessel), Shevtsov, Soares Das Neves, Jagupov (90. Petraj), Lubsch, Arzumanian, Borval (58. Korngiebel), Cabral, Bölke, Racine

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Felgenträger, Antosiak (68. Pahlow), Schmitz, Seibt, Jeschke, Hebler, Pereira Rodrigues, (75. Hauptstein), Raak (67. Zurawsky), Grimm

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (36.), 2:0 Jegor Jagupov (74.), 3:0 Jegor Jagupov (83.), 3:1 Miguel Pereira Rodrigues (89.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Lars Albert, Arian Hamzehian; Zuschauer: 86