Der VfL Halle 96 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Zuschauern einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 86. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marks, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (90.+2). Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Emmerich (72. Hentsch), Cabral, Pessel, Kurti (64. Borval), Oikonomidis, Haese, Bölke (88. Rümpler), Jagupov, Marks, Lubsch

VFC Plauen: Pischon – Schubert (83. Eren), Limmer, De Moura Beal, Sponer, Haake, Eichie (70. Kämpfer), Profis, Martynets, Hussain (64. Plank), Habermann Passionoto

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97