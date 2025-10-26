Dem VfL Halle 96 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 97 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadion am Zoo ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Plauen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Luca Shubitidze, als Jegor Jagupov für Halle traf und in Spielminute 77 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 führt nach 86 Minuten 2:0

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Cabral, Jagupov, Kurti (64. Borval), Pessel, Marks, Emmerich (72. Hentsch), Lubsch, Oikonomidis, Bölke (88. Rümpler), Haese

VFC Plauen: Pischon – Hussain (64. Plank), Haake, Martynets, Habermann Passionoto, Sponer, Profis, Limmer, Eichie (70. Kämpfer), Schubert (83. Eren), De Moura Beal

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97