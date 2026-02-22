Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem beeindruckenden 6:1 (2:1) ging der VfL Halle 96 von Coach Luca Shubitidze aus dem Kräftemessen mit dem FC Grimma vom Platz.

Halle/MTU. 6:1 (2:1) in Halle: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Luca Shubitidze, der VfL Halle 96, am Sonntag im Tor der Gegner aus Grimma untergebracht.

Ludwig Bölke (VfL Halle 96) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

Minute 24: VfL Halle 96 baut Führung auf 2:0 aus

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

31 Minuten nach der Pause konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 6:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Hüttig (82. Cabral), Haese, Dos Santos (82. Racine), Rayko (72. Kurti), Bölke (72. Emmerich), Marks, Jagupov, Pessel, Shoshi (63. Arzumanian), Lubsch

FC Grimma: Cap – Werner (69. Seidl), Katzenberger (69. Kögler), Mattheus, Bartsch, Kind (87. Schulze), Spreitzer (69. Rasser), Ziffert, Janz, Vogel, Rieger

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69