Dem VfL Halle 96 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VFC Plauen mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 97 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.). Die Hallenser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 86: VfL Halle 96 liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der VfL Halle 96 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (88. Rümpler), Haese, Pessel, Cabral, Oikonomidis, Marks, Emmerich (72. Hentsch), Kurti (64. Borval), Lubsch, Jagupov

VFC Plauen: Pischon – Haake, Limmer, Martynets, De Moura Beal, Eichie (70. Kämpfer), Profis, Habermann Passionoto, Sponer, Schubert (83. Eren), Hussain (64. Plank)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97