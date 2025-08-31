Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unfassbaren 6:0 (3:0) fegte das Team des VfL Halle 96 den Bischofswerdaer FV 1 am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Bischofswerda ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Die Gäste aus Bischofswerda mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zehn Minuten nach Spielbeginn von Johann Weiß ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein (10.). Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Niclas Hüttig der Torschütze (17.).

17. Minute: VfL Halle 96 liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:0 zu festigen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis (72. Cabral), Jagupov, Pessel (78. Rümpler), Kurti (72. Emmerich), Marks, Hüttig (66. Dierichen), Lubsch, Haese (66. Racine), Arzumanian, Bölke

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Hecker (61. Baudisch), Born (46. Bürger), Stopp, Weiß, Krautschick (86. Gries), Hofmann, Rettig (79. Scholze), Dolla (86. Sobe), Scheunert, Scharfe

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127