Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfL Halle 96 vor 97 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen freuen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (77.). Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Joel Marks der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 in Minute 86 2:0 in Führung

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marks den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+2). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Cabral, Pessel, Bölke (88. Rümpler), Oikonomidis, Emmerich (72. Hentsch), Jagupov, Marks, Kurti (64. Borval), Lubsch, Haese

VFC Plauen: Pischon – Hussain (64. Plank), Limmer, Profis, Martynets, Habermann Passionoto, Eichie (70. Kämpfer), De Moura Beal, Schubert (83. Eren), Sponer, Haake

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97