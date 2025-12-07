Mit einer Niederlage für den VfL Halle 96 endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen die VfB Germania Halberstadt verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Davidson Tomás Cabral (VfL Halle 96) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein (30.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Halberstädter revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Silvio Rust erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte die VfB Germania Halberstadt noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Emilio Stobbe (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Halberstädter Elf erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Jagatic, Marks, Oikonomidis, Jagupov, Cabral, Kurti (68. Borval), Bölke, Haese, Hüttig, Lubsch (77. Pessel)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Huber, Klaschka (70. Kühnhardt), Ertmer (90. Hujdurovic), Hackethal, Kuffner Sandri, Stobbe, Grzega, Rust, Zeidler

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98