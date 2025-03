Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle und Union 1861 Schönebeck am 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Halle/MTU. Auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben 23 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der Turbine Halle und der Union 1861 Schönebeck verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Insgesamt zwei Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 23

Turbine Halle auf Augenhöhe mit Union 1861 Schönebeck – 0:0

Die Turbine Halle hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – Union 1861 Schönebeck

Turbine Halle: Archner – Sikora (57. Canabate Kasparek), Schischka, Husar (57. Natusch), Pajwak (65. Fox), Nordhausen, Reinemann, Brandt, Sultanaliev, Obier (67. Zaeske), Meske

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Stojiljkovic (46. Peine), Krietsch, Moritz, Topfmeier, Tromski, Schäfer, Helmel (79. Heise), Schreiber, Pesla, Stockmann

; Zuschauer: 23