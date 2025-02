Der VfB Ottersleben hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die Union 1861 Schönebeck mit 0:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Menzel (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste (9.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jonatan Schäfer (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 19

Minute 55: VfB Ottersleben liegt 0:2 zurück

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Jean Luc Moritz, den Ball ins Netz zu befördern (55.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr..

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – Union 1861 Schönebeck

VfB Ottersleben: Koslowsky – Neumann, Gaffal, Schädel, Multhaupt, Al Beef (74. Thielecke), Melzian (46. Lieck), Raschauer, Leuschner (46. Agte), Bogunski, Hintze (74. Ibrahim)

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Topfmeier, Stockmann (85. Peine), Schäfer, Stojiljkovic, Tromski (90. Wölfer), Schreiber, Krietsch, Wegener, Pesla, Moritz

Tore: 0:1 Jonatan Schäfer (47.), 0:2 Jean Luc Moritz (55.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Grebe, Klaus Stock; Zuschauer: 41