Der VfL Halle 96 I (U19) hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 0:2 (0:0).

Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stephan Neigenfink. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Sandersdorf beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) liegt 0:2 zurück – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Brumme, Krause (84. Omoike), Ugoh, Prokein, Unthan (79. Dietrich), Onyedeke, Roschig, Khalid (72. Heute), Lorenz, Hajdarpasic

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek, Osterland, Perl, Mackowiak (62. Franzke), Nitsche, Groh, Schneider (80. Mühlbauer), Uhte, Seide, Trettenbach

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45