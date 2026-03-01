Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimvorteil half dem VfL Halle 96 I (U19) am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:2 (0:0) gegen die SG Union Sandersdorf verabschieden musste.

0:2 – VfL Halle 96 I (U19) verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Union Sandersdorf

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stephan Neigenfink. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Sandersdorf beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Levin Steffen Schneider für Sandersdorf traf und in Spielminute 57 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

VfL Halle 96 I (U19) sieht sich 0:2 im Rückstand – 91. Minute

Am Ende des Duells sollte es der SG Union Sandersdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Tobias Nitsche den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Sandersdorfer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VfL Halle 96 I (U19) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – SG Union Sandersdorf

VfL Halle 96 I (U19): Sdralek – Brumme, Prokein, Khalid (72. Heute), Hajdarpasic, Onyedeke, Roschig, Krause (84. Omoike), Lorenz, Unthan (79. Dietrich), Ugoh

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche, Seide, Uhte, Osterland, Schneider (80. Mühlbauer), Trettenbach, Wieczorek, Mackowiak (62. Franzke), Perl, Groh

Tore: 0:1 Levin Steffen Schneider (57.), 0:2 Tobias Nitsche (90.+1); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Fabian Stegner, Jonathan Quilitsch; Zuschauer: 45